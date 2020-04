1200 Beerensträucher : Neue Hecke auf der Opladener Wupperwiese

Werner Nolden neben der neuen Hecke an der Wupperwiese. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Nachdem Veranstalter Werner Nolden schon im Januar elf Lindenbäume auf der Kastanienallee gepflanzt hatte, ist er aktuell mit weiteren Verschönerungsaktionen auf dem Gelände der Opladener Bierbörse beschäftigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gabi Knops-Feiler

Vor etwa zwei Wochen und mit Hilfe einiger Mitarbeiter hatte er auf der Wupperwiese begonnen, eine neue Wildhecke am Hang zwischen Wiesenrand und Kastanienallee zu pflanzen. „Insgesamt 1200 Beerensträucher haben wir dort eingepflanzt, angefangen von wilder Brombeere über Feuer- und Sanddorn bis hin zu Heckenberberritze – also insgesamt verschiedene Pflanzen, die Früchte tragen, so dass sie Vögeln ausreichend Futter bieten“, berichtet er. Um zu verhindern, dass jemand über das Areal läuft, ist es durch einen kleinen Zaun geschützt. Zum Schutz vor dem Appetit der Hasen sind die Setzlinge mit grünen Plastikringen eingefasst.

Nun will Nolden auf beiden Seiten der Wupperwiese zudem rund 800 Quadratmeter Rasensamen in den Boden einarbeiten, in der Hoffnung, dass das Gras schnell anwächst und bis zur geplanten Bierbörse im August grünt.