Werkself verewigt sich im Ehren-Buch der Stadt Leverkusen Goldener Moment für die Meisterelf im Schloss

Erschöpft, aber glücklich, kehrte das Team von Bayer 04 Leverkusen am Sonntag aus Berlin zurück. Beim Finale um den DFB-Pokal hatten sie das historische Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern im Berliner Olympiastadion mit 1:0 für sich entschieden. Kurz nach der Landung am Flughafen in Köln wurden Spieler und Trainer am Flughafen von Ministerpräsident Hendrik Wüst empfangen, dann am Schloss Morsbroich zum Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Leverkusen erwartet. Bereits lange vor der avisierten Ankunftszeit hatte sich das offizielle Empfangskomitee mit Oberbürgermeister Uwe Richrath, NRW-Innenminister Herbert Reul und Gesundheitsminister Karl Lauterbach im Schloss versammelt, um dort die Helden unter großem Jubel der gesamten Delegation in den Spiegelsaal zu begleiten.