Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch : Das „Dorf“ beleben – auch in Zeiten von Corona

Leverkusen-Schlebusch Trotz Pandemie und Lockdown das Zentrum von Schlebusch attraktiv und für Besucher interessant halten: Das ist der Plan des neuen Vorstands der Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch. Passende Ideen gibt es schon.

Der aktuelle „Lockdown light“ trifft den Handel derzeit nicht. Gedanken über den Umgang mit der Pandemie und über das, was in der Zeit an Aktionen möglich ist, machen sich die Händler dennoch. So auch die Werbe- und Fördergemeinschaft Schlebusch (WFG). Sie diskutierte auf der jüngsten Mitgliederversammlung – 21 Unternehmer und Vereinsvertreter trafen sich mit corona-gerechtem Abstand im Saal der evangelischen Kirchengemeinde – über neue Konzepte in diesen Zeiten. Um seine Aufgabe besser schultern zu können, ist der Vorstand per Satzungsänderung erweitert worden. Neu ist das Amt des Schriftführers, aus dem Amt für Öffentlichkeitsarbeit wurde der Pressesprecher. Das neue Team um Vorsitzenden Ulrich Kämmerling setzt sich aus Thomas Ratte (2. Vorsitzender), Thilo Koppen, (Geschäftsführer), Mark Fuchs, (Schatzmeister), Jürgen Juber (Schriftführer) und Susanne Schaller (Pressesprecherin) zusammen. „Dieses Team arbeitet bereits seit einigen Monaten als ‚erweiterter Vorstand‘ zusammen und hat gerade in den von Corona bestimmten Zeiten einiges bewegen können“, sagt Kämmerling. Erklärtes Ziel: Das „Dorf“ beleben in Zeiten der Pandemie.