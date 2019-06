Politiker diskutieren : Wer macht die grünen Bänder weg?

An vielen Stellen in der Stadt hängen grüne Bänder. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Im Bezirksausschuss I ging es jetzt hoch her. Themen waren bezahlbarer Wohnraum, Ampeln und eine Umweltaktion.

Lautstark gestritten wurde in der überlangen Sitzung der Bezirksvertretung I diese Woche unter anderem über den Vorschlag zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

Die Bürgerliste regte an, eine Kooperation mit Langenfeld zu prüfen, um im Grenzgebiet im Bereich Masurentraße ein Gemeinde übergreifendes Wohngebiet zu entwickeln. Nicht noch mehr Verdichtung in Rheindorf, wehrten Rüdiger Scholz und Andreas Eckloff (beide CDU) ab. Der Stadtteil habe sich bereits überproportional an der angestrebten Schaffung von 1000 zusätzlichen Wohnungen für Leverkusen beteiligt.