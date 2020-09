Leverkusen : Junge Brasilianerin darf in Leverkusen bleiben

Leverkusen Einer Brasilianerin aus Leverkusen drohte die Ausweisung. Nun hat sie doch noch ihre Arbeitserlaubnis bekommen. Wir erzählen die Geschichte eines Bürokratie-Kampfs.

Die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin hat de Macedo Anfang August erfolgreich beendet. Weil die Aufenthaltsgenehmigung mit Ende der Ausbildung - also am Donnerstag - auslief, musste alles seit der Abschlussprüfung am 10. August ganz schnell gehen. "Unsere Krankenpflegeschule hat ausnahmsweise am Prüfungstag bestätigt, dass sie die Prüfungen geschafft hat", erzählt Cerstin Tschirner von Kplus. Denn den Antrag auf Arbeitserlaubnis durfte Alaide erst nach der letzten Prüfung stellen, tat dies am 11. August. "Von Leverkusen geht das Ganze zur Zentralausländerfachvermittlung, die die Erlaubnis erteilt", erläutert die 30-Jährige, die sich im Bereich Geriatrie fortbilden möchte. Zwischen den Ämtern habe es Verzögerungen gegeben. "Bei der Stadt hieß es, man habe die Unterlagen am 16. August gefaxt. Bei der Vermittlung hat man die Papiere erst am 21. per Post bekommen. Die Mitarbeiter dort sagten, das schaffen wir bis zum 31. August nicht mit der Arbeitserlaubnis." Überegungen, einen Anwalt einzuschalten, liefen. So viel Einsatz, um sich zu integrieren, um hier leben und arbeiten zu können. Und dann geht die Bürokratie einen (zu) langsamen Gang. Das hat die 30-Jährige, die in Leverkusen lebt, auch ein bisschen wütend gemacht, "weil ich sehe, wie viele Leute es hier gibt, die nicht arbeiten wollen, aber ich will arbeiten, will hier meine Steuern zahlen."