Leverkusen: Wenn Querdenker die Bühne erobern

Leverkusen Unter dem Motto "QuerDenker" präsentiert "KulturStadtLev" für die neue Spielzeit ein vielseitiges Programm.

"Es war ein großer Spaß, sich auf die Suche nach Querdenkern zu machen", versichert Forum-Dramaturgin Claudia Scherb, die den Theater- und Tanzbereich verantwortet. Zwei ganz unterschiedliche hat sie gefunden, deren Leben und Werk Musiktheaterproduktionen beleuchten: Charlie Chaplin und Buddy Holly. Querdenken mit Augenzwinkern verspricht das Broadway-Musical "Catch me if you can" und mit der Operette "Pariser Leben" wird 2019 der 200. Geburtstag von Jacques Offenbach gefeiert.