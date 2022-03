Leverkusener Schüler mörsern und mischen : Wenn das Museum zur Farbenfabrik wird

Leverkusen Die Kunstvermittlung in Morsbroich und Currenta bieten Schülern des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums besondere Erfahrungen bei der Herstellung aus Pigmenten.

In der Farbenstadt Leverkusen hat nun wieder eine Farbenfabrik eröffnet. Zwar wird dort auch Farbe hergestellt, nicht aber wie einst im großen Stil. Hier, im „Farblabor“ des Museums Schloss Morsbroich, stellen Kinder und Jugendliche Farben aus Pigmenten selbst her. Der Lehrgang, der sich insbesondere an Kita- und Schulklassen richtet, entstand durch die Kunstvermittlung des Museums in Zusammenarbeit mit dem Chempark und dem Kunstverein Morsbroich.