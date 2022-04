Leverkusener Bürgermonitor : Wenn Autos die Papiermüll-Abfuhr blockieren

Volker Schneider und Sabine Cornelius zeigen die unmarkierte Fläche vor den Papiermülltonnen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Papiertonnen sind voll, können aber nicht abgeholt werden. Bewohner von WGL-Wohnungen an der Ölbergstraße stoßen mit ihrem Problem auf taube Ohren.

Geparkte Autos verhindern die Abholung von randvollen Müllcontainern. Dieses Problem haben Anwohner der Ölbergstraße 13 und 15 in Schlebusch. Die Mehrfamilienhäuser befinden sich nahe dem Klinikum. Angestellte parken dort ihre Fahrzeuge, vermutet Volker Schneider, Bewohner eines der Mehrfamilienhäuser. Es sei nicht zu erkennen, dass man den Platz brauche. Die Fahrzeuge blockierten die Zufahrt, sodass eine Anfahrt für die Entsorgungsfirma Avea nicht möglich sei. Dies sei bereits einige Male vorgekommen, so auch in der Woche vor Ostern. Die Leerung sei der Avea nicht möglich, weshalb die Bewohner vier randvolle Papiercontainer hatten, mit der Aussicht auf vier Wochen des Wartens und ein Verschmutzungsproblem.

Schneider bemängelt die fehlenden Markierungen und Beschilderungen. Trotz mehrmaliger Kontaktaufnahme mit der Wohngemeinschaft Leverkusen (WGL), die für die Verwaltung der Gebäude zuständig ist, habe sich nichts verändert.

Die Stadt habe sich die Zufahrt bereits angesehen, aber Markierungen für nicht notwendig gehalten. In der Nebenstraße, Alter Grenzweg, seien die Ausfahrten hingegen markiert, berichtet Schneider. „Das ist ärgerlich.“ Zumal: „Es wird nicht mehr lange dauern, und es sieht hier aus, wie auf der wilden Müllkippe.“ Eine Lösung habe er für die Papiermüllentsorgung in den kommenden Wochen nicht. Er werde seinen Papiermüll vermutlich solange es geht in der Wohnung behalten.

Soweit soll es nicht kommen. Auf Anfrage der Rheinischen Post berichtet Stefan Altenbach, Geschäftsführer der WGL, dass der Hausmeister informiert wurde. Eine Sonderabfuhr erfolgte inzwischen, rund eine Woche nach der eigentlichen Leerung.

Es habe in der Vergangenheit bereits Kontakt zum Ordnungsamt gegeben, das sich die Situation vor Ort angeschaut habe. Die Markierung oder Beschilderung des Bereichs „gestalte sich schwierig“, wie das Ordnungsamt der WGL mitgeteilt haben soll. „Wenn wir keine anderen Probleme haben, dann geht´s uns verdammt gut.“, sagt Altenbach. Dass die Container nicht geleert werden können, komme lediglich einmal pro Jahr vor.