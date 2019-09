Ausstellung am Wochenende : Unendliche Weiten im Briefmarkenformat

Seine Leidenschaft für den Weltraum hat Stephen Lachhein zum Besitzer der weltweit drittgrößten Astro-Philatelie-Sammlung gemacht. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Der Leverkusener Stephen Lachhein nennt die weltweit drittgrößte Astrophilatelie-Sammlung sein Eigen. Am Wochenende ist sie zu sehen.

Vor 50 Jahren – am 20. Juli 1969 – knallten in Houston (Texas) die Sektkorken. Während Millionen Menschen überall in der Welt das Ereignis gebannt an den Fernsehern verfolgten, feierte die amerikanische Raumfahrtbehörde Nasa die erste Mondlandung. In Deutschland blickte der damals 17-jährige Stephen Lachhein fasziniert auf den Bildschirm. Etwa zeitgleich packte ihn das Interesse an der Raumfahrt, das bis heute anhält. Der ehemalige Chemiker bei Hoechst und Bayer konzentriert sich speziell auf das Sammeln philatelistischer Motive aus Kosmos und Raumfahrt, die so genannte Astrophilatelie.

Inzwischen ist der Leverkusener im Besitz der weltweit drittgrößten Sammlung, die jedem Museum gerecht werden würde. Seine Exponate präsentiert er am Samstag und Sonntag, 7. und 8. September, beim Technischen Hilfswerk (THW) in der Fixheide. Dabei wird deutlich, dass die Raketen-Entwicklung nicht erst in Peenemünde auf der Insel Usedom begann, als der deutsche Raketeningenieur Wernher von Braun die erste funktionsfähige Großrakete „Aggregat 4“ (V2) entwickelte, bevor er später zu einer Koryphäe der US-amerikanischen Raumfahrt aufstieg.

Info Weltausstellung des Philatelisten-Bundes Stephen Lachhein bereitet sich aktuell auf die Weltausstellung vor, die der Bund Deutscher Philatelisten (BDPh) vom 6. bis zum 9. Mai 2021 in Essen aus Anlass seines 75-jährigen Bestehens und dem 150-jährigen Geburtstag der Deutschen Reichspost ausrichten wird.

Vielmehr reichen die Anfänge zurück bis ins Jahr 1830 der österreichisch-ungarischen Monarchie. „Mittlerweile habe ich fast alle Belege, angefangen von den ersten Versuchen aus der sogenannten Vor-Philatelie-Zeit bis hin zum misslungenen Start der Sojus MS-10“, sagt Lachhein stolz. Beispiel: Am 11. Oktober 2018 musste der Start des besagten russischen Raumschiffes nach zwei Minuten abgebrochen werden, weil eine Stufentrennung nicht funktionierte. Die Besatzung kehrte mit der Rettungskapsel sicher auf die Erde zurück. Und mit ihnen ein persönlicher Brief, den Lachhein an Sergey Prokopyew, Kommandeur der Sojus MS-09, adressiert hatte. Dieser gerettete Brief startete erneut mit Sojus MS-11, die wiederum am 3. Dezember 2018 an die ISS andockte, als der deutsche Raumfahrer Alexander Gerst dort die Mission leitete.

Zurück ins Jahr 1969: Lachhein hat einen Brief mit Startstempel vom 16. Juli, den Neil Armstrong – der erste Mann auf dem Mond – und die heute noch lebenden Apollo 11-Astronauten Buzz Aldrin und Michael Collins mit persönlicher Unterschrift als eine Art Lebensversicherung für ihre Familien hinterließen. Vier Tage später ereignete sich die Mondlandung. Den passenden Sonderstempel „Moon Landing July 20 1969 USA“ hatte die Apollo 11-Crew nur viermal während ihrer Mission eingesetzt – einer ist in Lachheins Besitz. Ein Beleg, ebenfalls mit den Unterschriften der gesamten Besatzung, stammt vom gleichen Tag, als Neil Armstrong den Mond betrat. Sein legendäres Zitat „Ein kleiner Schritt für den Menschen, ein riesiger Sprung für die Menschheit“ ist darauf zu lesen. Vervollständigt werden die historischen Protokolle durch einen Umschlag, der die Landung von Apollo 11 im Pazifischen Ozean belegt.

Im April 2019 brachte die Deutsche Post eine Apollo 11-Briefmarke in geringer Stückzahl heraus, dazu gab es einen Sonderstempel „Vor 50 Jahren erste Post vom Mond“. Beides hat Lachhein von der Philatelie-Ausstellung „AeroBerlin 2019“ an Freunde und Bekannte versendet. Dort traf er auch Sigmund Jähn, Kosmonaut der ehemaligen DDR und erster Deutscher im Weltraum. Außerdem erhielt er als weitere Rarität einen handgeschriebenen Brief des 1977 verstorbenen Wernher von Braun zur Erforschung des Mars.

Aber nicht nur großartige, sondern auch furchtbare Geschehnisse beinhalten die wertvolle Sammlung: Noch vor der „V2“-Rakete ließ Joseph Goebbels, Reichspropagandaleiter und einer der engsten Vertrauten von Adolf Hitler, den ersten unbemannten Marschflugkörper der Welt in Peenemünde konstruieren. Diese „V1“ wurde samt Bomben am Weihnachtsabend 1944 nach England geschickt. Die Wehrmacht wusste aber nicht, ob die Drohne ihr Ziel erreichen würde. Deshalb wurden Briefe von britischen Kriegsgefangenen („Prisoner of War“) hinzugefügt, die angeblich für deren Familien bestimmt waren. Tatsächlich aber sollten deutsche Spione die jeweiligen Fundorte melden.

Die Engländer durchschauten den Trick und sorgten dafür, dass sämtliche Flugblätter so schnell eingesammelt wurden, dass tatsächlich kein einziger Brief verschickt wurde und das deutsche Militär die Genauigkeit und den Schaden der „V1“ unterschätzte. Erst vor vier Wochen konnte Lachhein einen solchen Brief ersteigern. „Er ist ein wichtiger Beweis für die Wegscheide“, sagt Lachhein und erklärt: „Nachdem die V1 offenbar scheiterte, bekam die Konstruktion der V2-Rakete noch einmal neuen Schwung. Wer weiß“, fügt Lachhein hinzu, „ob Brauns Traum von der Mondlandung sonst vielleicht erst später realisiert worden wäre?“