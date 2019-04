Steffi Nerius: Jeder muss etwas für den Klimaschutz tun : Bäume pflanzen zum Klimaschutz

Leverkusen Weltmeisterin Steffi Nerius arbeitet mit den Naturgut Ophoven zusammen.

(sara) Klimaerwärmung betrifft uns alle. Manche leugnen es, Andere ignorieren es und wieder Andere entscheiden sich dazu, etwas dagegen zu unternehmen. So auch die Weltmeisterin im Speerwurf Steffi Nerius. In Zusammenarbeit mit dem Leiter des Naturgut Ophoven, Hans-Martin Kochanek, hat sie vor Kurzem einen Baum in den Garten ihres Hauses gepflanzt. Der Spitzahorn, der jetzt Nerius Garten ziert, gehört zu einer der empfohlenen Baumarten in Deutschland. „Ahorn, Linde, Esche, Traubenkirsche und Ulme sind bei uns heimisch und eignen sich besonders für einfache Gärten“, sagt Kochanek.