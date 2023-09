Begegnung in Leverkusen Weltmeister mit WM-Pokal bedankt sich beim Chefarzt

Der Reihe nach pirschen sich die Fußballfans des St. Remigius Krankenhaus an, um noch ein Bild mit dem ehemaligen Fußballprofi Pedro Pasculli zu ergattern. Denn Pasculli ist nicht irgendein früherer Fußballspieler: Er räumte 1986 in Mexiko im argentinischen Team mit Diego Maradona an seiner Seite denTitel des Weltmeisters in Mexiko ab. Und das bleibt nicht die einzige Besonderheit: Mit festem Griff hält der Argentinier den schimmernden, mit vier Kilo vergoldeten Weltpokal in seinen Händen. Stolze 300 Euro Transportkosten hatte der Ex-Fußballprofi am Flugschalter allein für den Pokal auf den Tisch gelegt.