Zum Weltkindertag in Leverkusen Spiel und Spaß im Neuland-Park

Auch einige Sportvereine bieten Aktivitäten an und bieten einen Einblick in ihre Freizeitangebote. Beim TSV Bayer Leverkusen zum Beispiel gibt es Fechtspiele. In ein Brett, auf dem ein Fechter abgebildet ist, sind neun kreisförmige Flächen eingelassen. Leuchtet eine dieser Flächen rot auf, gilt es, so schnell wie möglich zuzustechen.