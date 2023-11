Wintercup in der Ostermann-Arena Weltelite der Sportgymnastik trifft sich in Leverkusen

Anmut, Grazie, Körperspannung und ein Gefühl für Musik und Bewegung – die Rhythmische Sportgymnastik ist ein vielseitiger Sport und zugleich eine Kunstform. In der Talentschmiede des TSV Bayer 04 trainieren fast täglich hoffnungsvolle Nachwuchssportlerinnen und kommende Olympionikinnen, die sich am Wochenende beim fünften Wintercup des Vereins in der Ostermann-Arena gegen ein internationales Teilnehmerfeld beweisen konnten. Hauptübungsleiter Ariel Milanesio war stolz auf seine Schützlinge.