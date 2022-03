Pandemie-Lage : Corona-Todesfall: 87-jähriger Leverkusener gestorben

Seit Beginn der Pandemie sind in Leverkusen 154 Menschen gestorben, die sich zuvor mit dem Corona-Virus infiziert hatten. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Leverkusen Nach dem Tod eines Leverkuseners am Mittwoch steigt die Zahl der Todesfälle auf 154. Aktuell sind 6600 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.

Die Stadt Leverkusen meldet einen weiteren Todesfall in der Pandemie: Ein 87-Jähriger, der mit dem Corona-Virus infiziert war und Vorerkrankungen hatte, ist am Mittwoch gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen laut Stadt auf insgesamt 154.