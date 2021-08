Corona aktuell : Weiterer Todesfall: 74-jährige Leverkusenerin stirbt

Leverkusen Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus steigt in Leverkusen auf 104. Sechs Menschen liegen auf der Intensivstation. In der Stadt gab es bisher 219.844 Impfungen.

Todesfälle Eine 74-jährige Leverkusenerin, die mit dem Coronavirus infiziert war und Vorerkrankungen hatte, ist am Sonntag, 29. August, gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen auf insgesamt 104.

Impfungen Im Impfzentrum und in Arztpraxen gab es laut Kassenärztlicher Vereinigung Nordrhein bisher 219.844 Vakzingaben in der Stadt, davon 122.541 Erst- und 105.461 Zweitimpfungen.

Lollitests In dieser Woche laufen laut Gesundheitsdezernent Alexander Lünenbach auch an den Kitas in der Stadt flächendeckend so genannte Lollitests. Die Kosten trägt die Stadt. Die Tests sind allerdings in den Kitas nicht verpflichtend.