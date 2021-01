Corona aktuell : Weiterer Corona-Todesfall: 49-jähriger Leverkusener stirbt

Oberbürgermeister Richrath ruft auf zum Masketragen auch über die Bereiche in der Stadt, in denen es Pflicht ist, hinaus. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Ein 49-jähriger Leverkusener mit Vorerkrankungen, der mit dem Coronavirus infiziert war, ist gestorben. Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen seit März auf 32.

Appell Die Stadt hat das Maskenverbot fast überall in Leverkusen wieder aufgehoben. Masketragen ist demnach nur noch in den Fußgängerzonen und den angrenzenden Gebieten Pflicht. Dennoch: Oberbürgermeister Uwe Richrath appelliert an die Leverkusener: „Ich rate dennoch dringend dazu, die Maske weiter zu tragen - auch außerhalb der Zonen, die durch Ortsrecht festgelegt sind. Konsequentes Maskentragen reduziert das Infektionsrisiko maßgeblich. Denn überall dort, wo sich Menschen begegnen, entsteht ein Infektionsrisikio“, betont Richrath. „Hinzu kommt, dass das Maskentragen und die Handhygiene die einfachsten Mittel sind, um sich vor Infektionen zu schützen. Trotz der derzeit sinkenden Zahlen möchte ich an jede Leverkusenerin und jeden Leverkusener appellieren, weiter durch Vorsicht und umsichtiges Verhalten dazu beizutragen, dass diese Momentaufnahme zum Trend werden kann."