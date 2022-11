Weihnachtsmarkt eröffnet : Bären-Alarm im Bergischen Dorf in Opladen

Bären-Alarm im Bergischen Dorf in Opladen

Ein Glückstreffer bei der Eröffnung des Bergischen Dorfs in Opladen: Marco und Annika mit ihrem Riesenbären. Foto: Uwe Miserius

Opladen Der Weihnachtsmarkt wurde an diesem Montag traditionell mit 1000 Luftballons eröffnet. In einigen der Ballons, die auf die Besucher herabsegelten, steckten Gutscheine.

(LH) Annika, acht Jahre alt, stand am Montag überwältigt auf der Bühne des Opladener Weihnachtsmarkts. Neben ihr Bruder Marco (7), dazwischen ein künftiger Mitbewohner im Lützenkirchener Zuhause (Foto: Miserius). Mama Kerstin Czupala musste den Teddy festhalten, denn der hat ungewohnte Dimensionen. Er ist so groß wie Annika. „Den transportieren wir auf dem Autodach“, scherzte Marco. Papa Christian winkte lachend ab. Drei dieser Riesenplüschbären waren der Blickfang bei der Eröffnung des Bergischen Dorfes. Traditionell wurde der Markt mit 1000 Luftballons eröffnet. In einigen der Ballons, die auf die Besucher herabsegelten, steckten Gutscheine. Zudem verteilte die Aktionsgemeinschaft Opladen Lebkuchenherzen. „Schnucki“ stand auf dem von Bezirksbürgermeister Heinz Pröpper, der den Markt eröffnete. Zwei Jahre hatte er wegen Corona auf den Moment warten müssen, dann hielt er es kurz. „Ich hätte viel reden können, aber die Kinder wollen doch nicht mich, die wollen die Ballons.“