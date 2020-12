Am vierten Advent in Leverkusen : Weihnachtsstimmung bei Kerzenzauber am Hitdorfer See

Ilona Becker-Konrath und Birgit El Farash wollen am Vierten Advent mit möglichst vielen Kerzen das Ufer am Hitdorfer See erhellen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Fast wie ein blaues Band reihen sich in Hitdorf, dem nördlichsten Stadtteil Leverkusens, zehn Seen aneinander. Es sind ehemalige Kiesgruben, eine von ihnen wird beispielsweise als „Blaue Donau“ bezeichnet. Bekannter – wegen seiner Eignung zum Baden und Tauchen – ist aber der Hitdorfer See. Am vierten Advent soll der Weg um den See bei stimmungsvollem Kerzenzauber in weihnachtlichem Glanz erstrahlen.

„Trotz der schwierigen Zeit möchten wir für Weihnachtsstimmung sorgen“, sagt Ilona Becker-Konrath, die Initiatorin aus Hitdorf. Starten soll die Aktion am Sonntag, 20. Dezember. Pünktlich um 16 Uhr sind Besucher – mit Mund- und Nasenschutz sowie vorgeschriebenem Abstand – zum Spaziergang durch die weihnachtliche Landschaft herzlich eingeladen. Rechtzeitig zuvor wird Ilona Becker-Konrath die Lichter rund um den See und jeweils im Abstand von 1,50 Meter aufstellen und entzünden. Besonders schön wirkt die fünf Kilometer lange „Hitdorfer Laufstrecke“ allerdings erst dann, wenn sich möglichst viele Menschen im Vorfeld an der Sammelaktion beteiligen. Denn hunderte Einmach- oder Weckgläser, möglichst mit Teelicht, werden bis dahin benötigt. Größe und Form sind unerheblich. Alle „Spenden“ können im „Restaurant Strandgut“ bei Birgit El Farash abgegeben werden. Die 50-jährige Pächterin befindet sich jeweils samstags und sonntags zwischen 13 und 17 Uhr dort.

Birgit El Farash betreibt Restaurant, Kiosk und Biergarten mit viel Liebe. Das Geschäft hat sie erst ein Jahr vor der Corona-Krise übernommen. Und hat nicht nur wegen der Pandemie mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Vor allem, weil die Gastronomie vormals im Winter grundsätzlich geschlossen war. „Die Gäste müssen sich erstmal umstellen“, sagt Birgit El Farash, die nunmehr vierte Pächterin.

Derzeit sind vor allem Hundebesitzer unterwegs auf der Freizeitanlage, die sich in der Vergangenheit schnell vom lokalen Naherholungsgebiet zum überregionalen Ziel für diverse Freizeitaktivitäten entwickelt hat. Die Umgebung eignet sich ideal für Spaziergänge, ist aber auch beliebt bei Sportlern, die dort ihre Trainingsrunden drehen oder Wettkämpfe veranstalten. Der 16 Meter tiefe See ist anerkannte Tauchbasis. Unter Wasser gibt es auch einige Übungsplattformen für Anfänger.