Nach Terrorversuch in Leverkusen Weihnachtsmarktbetreiber vertraut auf die Arbeit der Sicherheitsorgane

Nach dem Anschlag von Anis Amri am 19. Dezember 2016 auf einen Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin, bei dem 13 Menschen starben und 67 zum Teil schwer verletzt wurden, waren Zufahrten der beiden Leverkusener Weihnachtsmärkte in Wiesdorf und in Opladen mit massiven Natursteinen gesichert worden, die schwere und breite Fahrzeuge abhalten sollten. In Opladen wurden sie inzwischen durch schwere Blumenkübel ersetzt – Wasserfüllmenge pro Kübel: „450 Liter“, sagt Dirk Pott von der Aktionsgemeinschaft Opladen (AGO), die das Bergische Dorf veranstaltet.