Polizei kontrolliert Maskenpflicht in Wiesdorf und Opladen : Weihnachtsmärkte eröffnen unter 2G-Regel

Die meisten Besucher haben sich auf dem Christkindchenmarkt in Wiesdorf an die Maskenpflicht gehalten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Mit Maske und Impf- oder Genesungsnachweis auf den Weihnachtsmarkt: Nur so ist es derzeit von der Stadt erlaubt, aber nicht jeder weiß davon.

Sie sind seit Donnerstag eröffnet: der Weihnachtsmarkt in Opladen, also das „Bergische Dorf“, und der Christkindchenmarkt in Wiesdorf. Dafür hat die Stadt kurz vor dem Start noch die Regeln angepasst: Es gilt eine Maskenpflicht in den Fußgängerzonen. Die Veranstalter führen die Märkte unter der 2G-Regel durch. Nur die, die geimpft oder von einer Corona-Infektion genesen sind, dürfen dort schauen und in den Kontakt mit den Betreibern treten.