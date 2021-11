Weihnachtsmärkte in Leverkusen : Maskenpflicht in den Fußgängerzonen

Leverkusen Mit dem Start der Weihnachtsmärkte hat die Stadt neue Corona-Schutzregeln erlassen. Oberbürgermeister Uwe Richrath ruft zu Impfungen auf.

Am Donnerstag, 18. November, geht es los. Dann öffnen die Weihnachtsmärkte in Wiesdorf und Opladen ihre Pforten. Der Schlebuscher Adventsmarkt folgt am 4. und 5. Dezember. In den Fußgängerzonen gilt dann eine Maskenpflicht, und zwar jeweils bis zum Geschäftsschluss des Einzelhandels. Das hat die Stadt Leverkusen nun per Allgemeinverfügung geregelt, wie sie am Mittwoch bekannt gegeben hat. Mit den medizinischen Masken sollen sowohl die Weihnachtsmarktbesucher vor Ansteckung geschützt werden als auch Passanten, die gar nicht auf die Märkte, sondern zum Beispiel nur in die Geschäfte in den Fußgängerzonen gehen wollen.