Weihnachtsmärkte Wo Leverkusen glüht und Leichlingen leuchtet

Christkindchenmarkt in Wiesdorf Von wegen auf einem Weihnachtsmarkt gibt’s nur Kalorien. In Wiesdorf lockt zwischen gebrannten Mandeln und Glühwein das Eisstockschießen zum Kalorienverbrauch. Die schön geschmückten Weihnachtsbuden des Christkindchenmarktes laden zum Schauen und Vorbeiflanieren ein. Stehenbleiben lohnt sich beim abwechslungsreichen Unterhaltungsprogramm – und natürlich vor den zauberhaflten Märchenhütten. Die bieten nämlich was fürs Auge und was fürs Hirn: ein Rätsel und die Chance auf den Gewinn von Karten für den Märchenwald in Altenberg. Klanglich tragen zum Gelingen bei: der Singende Elch im Winterdorf und lokale Musiker, mal besinnlich, mal rockig. Der Markt ist auch nach Weihnachten noch geöffnet – bis zum 30. Dezember täglich von 11 bis 20 Uhr, Gastronomie bis maximal 22 Uhr. Am 25. und 26. Dezember ist geschlossen. Heiligabend sind einzelne Stände bis 14 Uhr geöffnet. Am 27. November gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag (13 bis 18 Uhr) in Wiesdorf. Weitere Infos unter www.christkindchenmarkt.de