Weihnachtsmärkte in Leverkusen 1000 Luftballons über dem Bergischen Dorf

Das Wetter sucht sich keiner aus. Kälte und Nässe hielten manchen ab, sich am Montag vor der Aloysius-Kapelle ins Getümmel zu stürzen. Einen „warmen Regen“ gab es dennoch. Fast 1000 weiße Luftballons fielen vom Himmel, und wer Glück hatte, konnte in einzelnen von ihnen einen Geschenkgutschein finden. Die Aktionsgemeinschaft Opladen lässt sich vom Novemberwetter nicht verdrießen und hofft auf baldige Besserung. 25 Weihnachtsstände verwandeln die Fußgängerzone auf der Kölner Straße in Opladen in ein vorweihnachtliches „Bergisches Dorf“. Zum Adventszauber gehört die mächtige Weihnachtstanne an der Aloysius-Kapelle, für deren Transport unentgeltlich die Firma Niesen sorgte. Den nötigen Lichterglanz schafft eine umfängliche Weihnachtsbeleuchtung. Begleitet wird der Opladener Weihnachtsmarkt von einem Bühnenprogramm mit täglichen Aktionen und Vorführungen. Weitere Hinweise finden sich auf der Homepage der AGO unter www.ago-info.de