Weihnachtsmärkte in Leverkusen Glühwein, Harfenmusik und Elchbratwurst

Der Leverkusener Christkindchenmarkt in Wiesdorf startet am 23. November in seine 46. Ausgabe und verspricht laut Veranstalter eine Rekordbeteiligung mit 15 Prozent mehr Anbietern als in den Vorjahren. Die gesamte Einkaufsmeile Wiesdorfs wird mit 64 Weihnachtsbuden bestückt. Auf der Funkenbühne vor P&C, im Winterdorf und in der Rathausgalerie gibt es eine Vielzahl von Unterhaltungsangeboten. Bis zum 30. Dezember sind mehr als 50 Aufführungen geplant. Erstmals erhält die Funkenbühne ein sieben mal fünf Meter großes Dach. Das schafft den Rahmen für Harfenmusik, Gitarrenduos, Pianisten, Steeldrums, deutsche Rapper, Chöre und andere musikalische Genres.