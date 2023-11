Wunderbares Weihnachtsmärchen aus Bergisch Neukirchen „Prinzessin Gänsemagd“ lässt Gnade walten

Es ist wirklich ein prächtiges Pferd, das kaum auf die kleine Probebühne in der Heimat der Volksbühne Bergisch Neukirchen passt. Kein Wunder, dass es Prinzessin Elena – die sich auch noch in der Tiersprache mit ihm unterhalten kann – so sehr ans Herz gewachsen ist. Den Kindern, die bei einer der Aufführungen des diesjährigen Weihnachtsmärchens „Prinzessin Gänsemagd“ im Saal sitzen, wird es nicht anders gehen. Deswegen gleich vorab: Fallada wird nicht geschlachtet, sein Kopf nicht ans Tor genagelt, kein „Oh Fallada, da du hangest“ und auch nicht der grausige Foltertod, den die falsche Prinzessin als ihr eigenes Urteil gesprochen hat. Stattdessen Gnade, Ermahnung und eine zweite Chance.