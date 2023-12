Lichterzug durch Leverkusen Weihnachtsmänner auf dem Mofa durch die Stadt

Auf der Bühne das Opladener Weihnachtsmarktes endete am Samstagabend die vorweihnachtliche Mofa-Tour des Piaggio-Club Pattscheid. Traditionsgemäß hatten sich als Weihnachtsmänner verkleidete Vereinsmitglieder auf ihren lichtergeschmückten Mofas auf den Weg quer durch die Stadt gemacht und am Rand der Strecke für vorweihnachtliche Freude und Heiterkeit beim Publikum gesorgt. Der rollende Lichterzug mit so vielen lustigen Weihnachtsmännern hatte zugleich einen guten Zweck: Wie jedes Jahr wurde zugunsten der Aktion „Sterntaler“ der Bürgerstiftung Leverkusen gesammelt. Auch wurde das schönste Mofa prämiert.