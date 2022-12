Weihnachten in Leverkusens Wildpark Mit Kokusnuss und Rotlicht in die stille Nacht

Leverkusen · Was macht das Frettchen an Heiligabend? Wo würde Otter-Dame „Abate“ zum Fest am liebsten kuscheln? Und an welcher Nuss beißen sich Stachelschweine an den Feiertagen die Zähne aus? Eine Wildpark-Weihnachtsgeschichte.

25.12.2022, 19:31 Uhr

Bei dem dicken Fell kann das Winterwetter, ob nun frostig kalt oder schmuddelig-nass, den Alpakas nichts anhaben. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Von Sylvia Hagenberg