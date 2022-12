Weihnachten vor der Tür Zehn Geschenke für zehn Euro

Bei Smyth Toys lächelte mich ein Tischkicker (9,99 Euro) gerade so an. Zwar sind wir gerade erst kläglich bei der Fußball-WM gescheitert, doch was spricht gegen ein kleines Kickerturnier an einem verregneten Wochenende? Für all die kleinen Fußballfans ist dieser ein super Geschenk, denke ich. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Erwachsenen nach dem Zu-Bett-Bringen der Kinder selbst mal Hand am Kicker anlegen.