Kinder- und Jugendeinrichtung : Weibliche Doppelspitze für Haus Nazareth in Schlebusch

Weibliche Doppelspitze für Haus Nazareth in Schlebusch

Schlebusch Doppelspitze ist derzeit nicht nur bei der Bundes-SPD ein Thema, sondern auch im Haus Nazareth. Doch dort ist das neue Leitungsteam längst erprobt. Die ersten beiden Monate in der Leverkusener Einrichtung für Kinder- und Jugendliche sind um für das neue Fauenduo. Seit dem 1. Mai hat Barbara Bergerhoff-Bujacz die Einrichtungsleitung von Thorsten Löpmann übernommen.

Das Schöne: Barbara Bergerhoff-Bujcz ist in Haus Nazareth keine Unbekannte. Vor 19 Jahren fing die studierte Heilpädagogin dort ihre Karriere als studentische Hilfskraft an. Seitdem hat sie in unterschiedlichen Gruppenformen und Aufgabenstellungen gesammelt gesammelt. „Dabei lernte sie, ihre Rolle und Position immer wieder neu zu definieren, sodass sie für ihre neue Aufgabe als Einrichtungsleitung gut gerüstet ist“, heißt es von der Stiftung „Die gute Hand“, dem Träger der Jugendhilfeeinrichtung.