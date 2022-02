Lage in Leverkusen : Weiberfastnacht: Ruhiger Dienst für Polizei und Ärzte

Lage in Leverkusen

Leverkusen Das Einsatzgeschehen an Weiberfastnacht ist überschaubar geblieben. Der Kommunale Ordnungsdienst hatte die Corona-Regeln und den Jugendschutz mit den Schwerpunkten Opladen und Schlebusch überprüft.

Das Polizeipräsidium, das für Köln und Leverkusen zuständig ist, hatte mehr zu tun, doch lag der Schwerpunkt erwartungsgemäß in der Domstadt. Im Straßenverkehr hat die Polizei insgesamt 266 Fahrer überprüft, davon zwölf in Leverkusen. In 16 Fällen stellten die Polizisten den Konsum von Alkohol oder Betäubungsmitteln fest. Sechs Führerscheine behielten sie ein.