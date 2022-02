„Zeynep“ löst in Leverkusen auch Dachziegel von Chempark-Tor 1 : Wegen starker Sturmschäden: Haus in Steinbüchel evakuiert

Das Wohnhaus in Steinbüchel wurde wegen des Dachschadens evakuiert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen An die 126 Einsätze: Das ist vielleicht die kürzestmögliche Zusammenfassung der Folgen des Orkans Zeynep in Leverkusen an diesem Wochenende.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Einsatzkräfte – 130 Feuerwehrleute waren es am Freitag – hatten es mit umgestürzte Bäumen wie auf der Autobahn A1, losen Ästen und Bauteilen an Gebäuden zu tun. In Steinbüchel musste ein Wohngebäude evakuiert werden. Auch das historische Tor 1 des Chempark an der B 8 hat Schaden genommen.

Evakuierung Am Theodor-Heuss-Ring wurde eine Dacheindeckung vom Wind stark beschädigt. Neben Einsatzkräften der Feuerwehr mussten auch Mitarbeiter des städtischen Bauamts und Baufachberater des THW zur Einsatzstelle. „In Absprache mit der Wohnungsgesellschaft, wurde vor Ort entschieden, dass das betroffene Gebäude evakuiert werden muss“, beschreibt die Feuerwehr. Die Bewohner kamen in Hotels und leerstehenden Wohnungen der zuständigen Wohnungsgesellschaft unter.

Ein großer Baum an der Murgasse gab den Sturmböen nach und machte so die Murgasse erstmal unpassierbar. Foto: Miserius, Uwe (umi)

A1 Drei Autos fuhren Freitag in die Äste auf der Autobahn in Höhe Leverkusen. Ein Ast beschädigte ein Fahrzeug so stark, dass Öl auslief und entfernt werden musste.

Schienen Ein Baum um Bereich Fixheide stürzte auf einen Personenzug, meldet die Feuerwehr. Ein Mensch wurde leicht verletzt, musste aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. „Alle weiteren Insassen wurden durch den Bahnbetreiber auf Busse umgeplant.“

Die Dachziegel des historische Tor 1 am Chempark lösten sich durch Zeynep. Ein Gerüst mit Dach soll Passanten schützen. Foto: Uwe MIserius/Uwe Miserius

Murgasse Hier versperrte ein umgestürzter Baum die Zufahrtsstraße zum Diepental komplett. Er musste mit schwerem Gerät zerteilt werden. Die Straße war gesperrt.

Chempark Das Dach des historischen Tor 1 des Chempark an der B 8 nahm Schaden: Der Sturm löste Dachziegel. Zur Sicherheit wurde in dem Bereich ein Gerüst mit Dach aufgebaut, das Passanten schützen soll.

(LH)