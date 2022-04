Opladener Pfarrer Teller sucht Gerademacher : Kerzenhilfe gegen Abendessen

Leverkusen-Opladen Stadtdechant Heinz-Peter Teller sucht jemanden, der eine Methode kennt, um die krumme Osterkerze von St. Remigius zu begradigen. Kleines Lockmittel: Für eine gute Lösung lässt der Pfarrer ein Essen für drei Personen springen.

Osternacht. In Sankt Remigius hat Stadtdechant Teller gerade aus dem Evangelium vorgetragen. Danach ist die Predigt dran. Der Pfarrer freut sich, dass Osterfeiern in der Kirche wieder möglich sind, wünscht allen gesegnete Feiertage. Dann: „Gucken Sie sich mal die Osterkerze an. Die ist schief“, sagt er. Kunstpause. „Und zwar nicht, weil die Küsterinnen die nicht richtig in den Leuchter gesetzt haben. Die ist in sich schief. Das ist uns erst heute Morgen aufgefallen.“