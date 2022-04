Digitalisierung bei der Stadt Leverkusen : CDU fordert Projektmanager fürs Bürgerbüro

Vergangenen Sommer hatten Markus Grawa (Sparkasse) und Oberbürgermeister Uwe Richrath die neuen Räume des Bürgerbüros in den Luminaden vorgestellt. Allein: Derzeit gibt es online kaum Temrine für die Bürger. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Wer online einen Termin fürs Bürgerbüro oder Straßenverkehrsamt buchen will, hat derzeit kaum eine Chance auf einen freien Platz. Die CDU fordert nun unter anderem einen Projektmanager für die zügige Digitalisierung des Angebots.

„Die Verwaltung nutzt alle Möglichkeiten, um die aktuelle Situation in Bezug auf die Engpässe der Terminvergabe im Bürgerbüro und Straßenverkehrsamt sofort merkbar weiter zu verbessern“: Das fordert die CDU. So soll die Stadt schauen, aus welchem Bereich sie Personal abziehen kann, das das Bürgerbüro unterstützt. Zudem: „Es wird geprüft, für welche Tätigkeiten auf Dienstleister zurückgegriffen werden kann, um die Situation akut zu entlasten“, schreibt die Union. Die Öffnung am Samstag soll bleiben, bis der Bearbeitungsstau nachlasse.