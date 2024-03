Saskia Lagemann geht nach Düsseldorf Wechsel im Vorstand der Sparkasse Leverkusen

Saskia Lagemann, seit dem 1. März 2021 Vorstandsmitglied der Sparkasse Leverkusen, wird zum 1. Juni die Geschäftsführung des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes (RSGV) in Düsseldorf übernehmen. Der Verbandsvorstand hat sie in seiner Sitzung vom 22. März einstimmig gewählt. Sie tritt damit die Nachfolge von Thomas Pennartz an, der zum 1. April zur Kreissparkasse Köln wechseln wird. Das teilt die Sparkasse Leverkusen mit.