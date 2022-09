Wilk folgt auf Walsken in Köln : Wechsel an der Spitze der Bezirksregierung

Wechsel an der Spitze der Bezirksregierung

Wilk folgt auf Walsken in Köln

Köln/Leverkusen Thomas Wilk (SPD) ist seit diesem Donnerstag Regierungspräsident und damit Nachfolger von Gisela Walsken (SPD), die zwölf Jahre an der Spitze der Behörde stand.

Die Bezirksregierung Köln hat einen neuen Chef. Thomas Wilk (SPD) ist seit diesem Donnerstag Regierungspräsident und damit Nachfolger von Gisela Walsken (SPD), die zwölf Jahre an der Spitze der Behörde stand. Der diplomierte Verwaltungswirt und promovierte Jurist Wilk, 1971 in Dortmund geboren, hat seine Verwaltungskarriere auf kommunaler Ebene begonnen: Zunächst Justiziar bei der Stadt Bochum, war er Dezernent der Bezirksregierung Arnsberg, Referent im NRW-Innenministerium, Beigeordneter der Stadt Gladbeck und dann Kreisdirektor in Unna. 2018 übernahm er die Abteilung Bauen sowie BIM-Competence-Centers im Düsseldorfer Heimatministerium. Wilk ist geschieden und hat zwei Kinder.