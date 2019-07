Kampf gegen Müll : Waterlove – am 3. August wird das Rheinufer geputzt

Weniger Müll in den Städten und ein neues Bewusstsein für die Umwelt schaffen, Dieses Konzept steckt hinter Waterlove. Das Unternehmen Berendsohnlädt für Samstag, 3. August, ab 10 Uhr zur ersten Aktion in Leverkusen ein.

„Das Unternehmen Berendsohn, für die ich selbst einmal gearbeitet hat, ist auf Waterlove als gemeinnütziges Unternehmen Aufmerksam geworden und wollten an diesem Konzept teilhaben“, freut sich die Gründerin von Waterlovem, Natalie Karij. Die Berendsohn AG ist ein Hamburger Familienunternehmen. Das Unternehmen, das exklusive Werbeartikel vertreibt und auf individuelle Ansprüche jedes einzelnen Kunden eingeht, achtet auch am Standort Leverkusen auf nachhaltige Lösungen.

Insgesamt drei Stunden lang werden 30 Mitarbeiter gemeinsam mit Freunden und Familie Müll am Rheinufer einsammeln, den andere achtlos wegwerfen. Berendsohn stellt dazu Mülleimer und Handschuhe für alle Teilnehmer. Mit der Unterstützung von Jürgen Schröder von Avea wird der gesammelte Müll auch fachgerecht entsorgt. Im Anschluss an das Aufräumen werden alle gemeinsam zu einem Grillen eingeladen und alle fleißigen Helfer können an einer Verlosung teilnehmen, die Berendsohn organisiert hat.

Natalie Karij wird außerdem in einer Präsentation noch einmal die Problematik um den Müll erläutern, der nicht nur die Ufer verschmutzt, sondern auch in die Flüsse und somit die Weltmeere gelangt – am Ende nicht nur Tieren schadet, auch dem Menschen selbst. Denn jeder Einzelne kann heute schon für eine bessere Zukunft sorgen. Andere Pläne von Berendsohn und Waterlove stehen bereits: „Wir möchten kleine Beutel mit nachhaltigen Artikeln an Schulen anbieten. Damit jeder von ihnen damit plastikfrei in den Tag starten kann“, sagt Karij.