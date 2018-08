Wasserrohrbruch Am Neuenhof

EVL-Einsatz : Wieder Wasserrohrbrüche in der Straße Am Neuenhof

Neue Wasserrohrbrüche in der Straße Am Neuenhof hielten die Techniker und Tiefbauer seit dem Nachmittag in Atem. Foto: Uwe Miserius

Küppersteg Deja-vu für die Anwohner der Straße Am Neuenhof nahe der BayArena: Am Donnerstagnachmittag gab es erneut einen Wasserrohrbruch in der Straße. Gleich an zwei Stellen sprudelte das Wasser auf die Fahrbahn, vermischte sich mit Straßenstaub und verwandelte Am Neuenhof in einen bräunlichen See.

Das Szenario von Montagabend, als schon einmal Wasser aus einer unter der Straße liegenden Trinkwasserleitung sprudelte, weil sich laut Energieversorgung Leverkusen (EVL) Baumwurzeln in die Leitung gegraben hatten (wir berichteten), wiederholte sich: EVL-Techniker waren am Donnerstagnachmittag vor Ort, die Feuerwehr, der Tiefbauer auch.

Die Straße wurde zwischen Windthorst- und Damaschkestraße gesperrt, Busse fuhren Umleitungen. Und die Anwohner, die seit Juni nun zum dritten Mal mit diesen schweren Leitungsproblemen in ihrer Straße zurechtkommen müssen, waren sauer. Die Überlegung, eine Unterschriftenaktion gegen das offenbar marode Trinkwasserleitungsnetzwerk zu starten, machte die Runde unter den Nachbarn, berichteten Zeugen von vor Ort.

(LH)