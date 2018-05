Wasserbüffel auf der A3: Sperrung zwischen Langenfeld und Leverkusen

Fünf Wasserbüffel haben den Verkehr auf der Autobahn 3 bei Leverkusen bis in die Morgenstunden blockiert. Die Tiere waren ausgebüxt und auf die Fahrbahn gelaufen.

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, waren die Tiere seit Sonntagabend gegen 23 Uhr auf der Autobahn unterwegs. Sie sollen zwischen der Anschlussstelle Opladen und dem Leverkusener Kreuz auf die Autobahn gelaufen sein. Einsatzkräfte der Polizei blockierten die Autobahn mit Fahrzeugen und hielten die Tiere über Nacht in Schach. Am Morgen wurden die Wasserbüffel von einer Tierärztin des Kölner Zoos betäubt.

Die A3 war während des Einsatzes zwischen Langenfeld und dem Kreuz Leverkusen in beide Richtungen vollgesperrt. Seit 6.45 Uhr ist die Fahrbahn in Richtung Oberhausen wieder vollständig befahrbar. In Richtung Köln wird der Verkehr einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt. Ein Wasserbüffel hing laut Polizei noch an der Fahrbahn fest. Hinter der Einsatzstelle gibt es mehrere Kilometer Stau.