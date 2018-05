Wasserbüffel auf A3 bei Leverkusen: Autofahrer kritisieren Polizei

Ärger um Polizei-Einsatz auf A3 bei Leverkusen : „Unser erstes Ziel ist die Gefahrenabwehr“

Die Polizei hatte den Verkehr wegen der Wasserbüffel auf der A3 gestoppt. Foto: dpa/Oliver Köhler

Leverkusen Hunderte Autofahrer standen stundenlang im Stau, nun beschweren sie sich über das Vorgehen der Polizei: Die Behörde habe die Autofahrer unnötig warten lassen, als Wasserbüffel bei Leverkusen den Verkehr blockierten.

Frank Zacharias aus Düsseldorf hat die fragliche Nacht so erlebt: Der 56-jährige Fortuna-Fan war am Sonntag mit seiner 23-jährigen Tochter und seinem 27-jährigen Sohn auf dem Rückweg vom Spiel der Fortuna in Nürnberg auf der A 3 in Richtung seiner Heimatstadt unterwegs, als ihn gegen 23 Uhr in Höhe Köln ein Streifenwagen mit Blaulicht überholte, der offenbar den fließenden Verkehr ausbremsen wollte.

Dabei habe der Streifenwagen zwei Ausfahrten passiert, bevor er rund 800 Meter hinter der Ausfahrt Opladen den Verkehr zum Stehen brachte. Für Zacharias und seine Begleiter war dies der Anfang einer mehr als fünfstündigen Wartezeit, denn erst gegen 4.15 Uhr habe die Polizei das Signal zum Wenden gegeben und die vielen wartenden Fahrzeuge zurück zur Ausfahrt geführt und abgeleitet. Gegen 6 Uhr traf der Fortuna-Fan, der seine Kinder noch in Mettmann absetzen musste, an seiner Düsseldorfer Wohnung ein. Viel Zeit zum Schlafen hatte er nicht mehr. „Wir mussten alle um sieben Uhr aufstehen.“ Viele Autofahrer hätten die Nacht ähnlich erlebt. „Einige kamen von Urlaubsreisen, etwa aus Italien, und waren vorher schon viele Stunden unterwegs.“

Warum wurde Verkehr nicht früher abgeleitet?

Zacharias Kritik an der Polizei: Von Anfang an seien Informationen nur über Radiosender weitergegeben worden. Fragen der Autofahrer seien von der Streifenwagenbesatzung vor Ort zunächst nur unwillig, später immer nur auf Nachfrage erteilt worden. Auch habe es keinerlei Versorgung der Autofahrer etwa mit Wasser gegeben. Zacharias: „Man hätte zumindest mal nachfragen können.“ Schließlich fragt der Düsseldorfer: Warum ist der Verkehr nicht in Höhe einer Ausfahrt gestoppt worden, so dass er hätte unmittelbar dort abgeleitet werden können? Und: Warum ist die Rückführung der Fahrzeuge nicht früher erfolgt? Es hätte nach einer Weile doch absehbar sein müssen, dass es sich um eine langwierigere Störung handelte.



Eine punktgenaue Ableitung an einer Abfahrt sei nicht immer möglich, sagt Polizeisprecher Christoph Schulte. „Es war eine schnelle Reaktion der Polizei, dabei ist unser erstes Ziel die Gefahrenabwehr.“ Zudem seien Autobahnsperrungen mit Ableitung des Verkehrs sehr personalintensiv. Das gelte insbesondere auch für eine Rückleitung des stehenden Verkehrs in Gegenrichtung zurück zur Abfahrt.