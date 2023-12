Nach Rettungseinsatz auf dem Rhein bei Leverkusen Was wird aus der Hitdorfer Rheinfähre?

Im Niehler Hafen wurden am Mittwochmorgen die beiden Autos ausgeladen, die sich bei der Havarie auf der Fähre befunden hatten. Mit ihnen laut Lorenz insgesamt vier Passagiere, drei Männer und eine Frau. Die Männer verteilten sich in dem Moment, als am Dienstagabend die Steuerung ausfiel, in ihren Autos, die Frau war mit einem Fahrrad unterwegs. Die Fähre befand sich zu dem Zeitpunkt mitten auf dem Rhein. Als der Fährführer merkte, dass er keine Kontrolle mehr über das Schiff hatte, ließ er beide Anker werfen, damit es nicht führungslos auf dem Strom trieb, und setzte einen Notruf ab. Den hörte offenbar der Schiffsführer eines in der Nähe befindlichen Binnenfrachters. Er manövrierte sein Schiff dicht an die Fähre heran um ihr so zusätzlichen Halt im Wasser zu geben, berichtet Lorenz weiter.