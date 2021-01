Online-Seminare : Was tun nach der Schule? Stadt Leverkusen bietet Eltern Hilfe

Die Schule ist (bald) Vergangenheit. Aber was bringt die berufliche Zukunft? Was sollen Eltern ihren Kindern raten? Die Stadt will helfen. Foto: Ralph Goldmann

Leverkusen Die Stadt will mit Kooperationspartnern Eltern unter die Arme greifen, die ihren Kindern bei der Berufs- und Ausbildungswahl zur Seite stehen möchten. Vier Online-Seminare sind geplant.

Bundeskanzlerin Angela Merkel hält eine Verlängerung des Lockdowns bis ins Frühjahr für möglich, viele Unternehmen stehen an der Schwelle zur Insolvenz. Andere sagen: „Jetzt erst recht. Zukunft wird heute gemacht.“ Teil davon wird der Nachwuchs. Und um den geht es bei Eltern-Online-Seminaren der Stadt in Kooperation mit der Kreishandwerkerschaft, der Handwerkskammer Köln, der Industrie- und Handelskammer Köln, der TH Köln und der Uni Köln.

Unter der Überschrift „Future to gOnline – Ausbildung, Studium, Plan B“ wird die Veranstaltungsreihe im Netz das Alternativprogramm zu den bisherigen Präsenzterminen. „Bei der Entscheidungsfindung für den passenden Berufsweg ihrer Kinder spielen Eltern eine wichtige Rolle“, betont die Stadt, die so den Eltern Hilfen an die Hand geben will.