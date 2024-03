Sportler, Schauspieler, Musiker Was Promis an Leverkusen lieben

Ralf Schmitz tut’s noch immer. Der Schauspieler, Moderator, Comedian wohnt längst irgendwo in Köln. Aber wenn er Lust auf Nugathörnchen hat, geht Schmitz zum „besten Bäcker der Welt“ – nach Opladen. Mit diesem Prädikat hat er im vergangenen Sommer die Bäckerei Nöres ausgezeichnet. Öffentlich im Fernsehen. Er war Gast der Kultreihe „Kurzstrecke“ mit Pierre M. Krause, taperte mit diesem erst zum Katzenstreukauf im Fachhandel in Opladen, dann zur Bäckerei. „Da geh ich schon seit meiner Kindheit hin“, gestand er. „Und ich muss noch für meine Mutter Kuchen mitbringen.“ Riemchenapfel und Eissplittertorte. Er beißt ins Hörnchen und schwärmt: „Das ist der Geschmack meiner Kindheit.“ Eine Kindheit in Leverkusen.