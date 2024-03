In Leverkusen herrscht gebannte Stille Wenn der Traum von „Titelkusen“ wahr wird

Pssst! Nicht zu laut. Xabi Alonso, Fernando Carro und Simon Rolfes wollen es nicht, die Stadtspitze will es ebenso wenig. Bloß nicht zu früh über das Thema Meisterschaft reden. Denn noch hat die Werkself keine der drei Trophäen in der Hand. Wer denkt nicht an Schalke, den traurigen „Meister der Herzen“, oder zuletzt Borussia Dortmund, das die Meisterschale fast auf dem Schoß, im letzten Saisonspiel gegen Mainz 05 über ein Unentschieden nicht hinaus kam und den Abonnement-Meister Bayern München auf den letzen Metern vorbeiziehen lassen musste. Die kalt gestellten Champagnerflaschen wurden ungetrunken warm, die Meisterfeier auf dem Borsigplatz und der gigantische Meisterkorso wurden abgesagt. Also: daran denken, möglichst viel planen, aber nichts sagen. Das klingt dann so: „Bayer 04 Leverkusen konzentriert sich uneingeschränkt auf die noch sehr zahlreichen sportlichen Aufgaben in den unterschiedlichen Wettbewerben der laufenden Saison“, antwortet Bayer 04-Pressesprecher Dirk Mesch auf unsere Anfrage. „Zu Planungen im Hinblick auf das Ende der aktuellen Spielzeit wird der Verein zum jetzigen Zeitpunkt keine Stellung beziehen. Dafür bitten wir um Verständnis.“