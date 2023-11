Jugendstadtrat macht Vorschläge Was junge Leverkusener wollen

Die Jugend mischt in der Chemiestadt politisch mit. Zum zweiten Mal ist ein Jugendstadtrat zusammengetreten. Entscheiden kann er nicht. Aber immerhin: Bei einem dreitägigen Treffen mit mehrstündiger Debatte wurden Anträge formuliert, die nun die Ratsgremien durchlaufen und über die im Stadtrat abermals diskutiert und entschieden wird. Was wollen junge Leverkusener ändern oder einführen? Was sind ihre Wünsche und Ideen? Hier sind einige Beispiele im Überblick: