Leverkusener Naturgut Ophoven wird 40 Jahre alt Eine Umweltliebe, die im Wohnzimmer entstand

Hans-Martin Kochanek liegt Selbstlobhudelei eigentlich fern. Wenn der ehemalige Chef des Naturguts Ophoven also von sich und einigen Freunden sagt, die Gruppe sei visionär gewesen, dann hat diese Behauptung sicher einen Nährboden und ein festes Fundament. Und in diesem Fall stinkt Eigenlob tatsächlich ausnahmsweise nicht: Denn am Abend des 15. Dezember 1983 gründeten Kochanek und weitere Naturschützer den „Förderverein Natur- und Schulbiologiezentrum“. Aus dieser fixen Idee entstand vor 40 Jahren das Naturgut Ophoven, das in der heutigen Form wahrscheinlich jedes Kind und jeder Erwachsene in Leverkusen kennt. Ein Tag also, der letztlich einen festen Platz in den Geschichtsbüchern der Stadt erhalten hat.