Was ist los am Wochenende? : Start der Werkself, Jazz und eine Zeitreise

Odo Rumpfs Feuerdrache zeigt’s: Freitagnacht wird heiß im Sensenhammer in Schlebusch. Foto: Freudenthaler Sensenhammer/Sensenhammer

Leverkusen Mit einem bunten Programm startet Leverkusen in den August. Ob Fußballfan oder Musikliebhaber, dieses Wochenende ist für jeden was dabei.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die BayArena öffnet am Sonntag, 4. August, um 12 Uhr die Tore, Bayer 04 lädt die Fans zur großen Saisoneröffnungsfeier ein. Nach verdienter Sommerpause startet die Werkself mit einem Testspiel in die Saison 2019/20. Die Mannschaft von Trainer Peter Bosz empfängt um 14 Uhr den spanischen Champions-League-Teilnehmer und aktuellen Pokalsieger FC Valencia. Neben zahlreichen Spiel- und Spaßangeboten erwartet die Besucher der BayArena nach Abpfiff eine Autogrammstunde, bei der sich die Profispieler für Fotos und Unterschriften bereit halten. Ein Musikprogramm rundet die Saisoneröffnung ab. Stadionbesucher, aufgepasst: Zur kommenden Saison modernisiert Bayer 04 das Bezahlsystem im der Arena. Die Bratwurst lässt sich so auch mit EC-Karte, Kreditkarte, Google-Pay oder Apple-Pay bezahlen. Tickets für die Saisoneröffnung sind für fünf Euro telefonisch unter 0214 50001904, online über den Ticket-Webshop und persönlich in den Bayer-04-Shops an der BayArena erhältlich.

✮

Info Irish Folk für Freunde der grünen Insel Die Irlandfreunde laden für Samstag, 3. August, um 19.30 Uhr, in den Saal Norhausen, Felderstraße in Rheindorf. Es treten auf: „The kerry Mountains Group“ und „A Ticket to Happiness“. Der Eintritt kosten zwölf Euro im Vorverkauf und 14 Euro an der Abendkasse. Einlass für das Doppelkonzert ist um 18.30 Uhr

Nicht nur Fußballfans können sich freuen. Wer Musik mag, ist dieses Wochenende auf der Hauptstraße in Wiesdorf gut aufgehoben. Dort feiert das Jazzlokal Topos vom heutigen Freitag bis Sonntag sein 50- jähriges Bestehen mit einem großen Musikfest. Ob Jazz, Pop oder Rock, das Programm ist breit gefächert. Den musikalischen Auftakt macht am Freitag um 17.15 Uhr der vielseitige „R&B Express“. Nach der anschließenden offiziellen Eröffnung um 18.45 Uhr bietet der erste Abend des Musikfestes Mitsingspaß mit Coverbands wie „Stiller Hans“ und „Rubber Soul“. An den folgenden Festtagen startet das Musikvergnügen wie folgt: Samstag um 14.45 Uhr, Sonntag um 13.15 Uhr.

✮

Wer sich nach etwas mehr Ruhe und Entspannung sehnt, kann am heutigen Freitag, 2. August, erneut Klänge des Leichlinger Orgelsommers genießen. Maria Mokhova aus Heidelberg nimmt ihre Zuhörer mit in die lyrische und gefühlvolle Welt der russischen Orgel- und Opernmusik. Beginn ist um 19 Uhr in der Ev. Kirche Marktstraße in Leichlingen.

✮

Der Freudenthaler Sensenhammer lockt am Freitagabend ab 19 Uhr bei einsetzender Dämmerung mit einem Spektakel der besonderen Art. In der Nacht der Schmiedefeuer gewährt das Industriemuseum seinen Besuchern bis 22 Uhr einen Einblick in vergangene Zeiten, als dort noch aus glühendem Eisen Sensen hergestellt wurden. Der feuerspeiende, rostige Saurier aus Metall, ein Kunstwerk des Leverkuseners Odo Rumpf, haucht der Szenerie eine besondere Atmosphäre ein. Eintritt: Erwachsene 4,50 Euro, Kinder ab sechs Jahre und Jugendliche 2,50 Euro.

✮

Rubber Soul. Foto: Privat

Unter anderem die Beatles-Coverband „Rubber Soul“ sorgt am Freitag beim Musikfest vor dem Topos für Stimmung. Foto: Privat