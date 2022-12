Reinigungsdienste in Leverkusen Warum Ämter und Schulen schmutzig sind

In Ihrem Ratsantrag legt die Bürgerliste den Finger in die Wunde: „In der Stadt Leverkusen bestehen miserable Hygienezustände an Schulen und teilweise in städtischen Büros.“ Die Leistungen von Fremdfirmen, die nach europaweiter Ausschreibung verpflichtet wurden, blieben „erheblich hinter der von der Stadt Leverkusen ausgeschriebenen Qualität zurück“. Besonders in den Schulen häuften sich Beschwerden von Eltern und Lehrpersonal über die mangelhafte Arbeit privater Reinigungsfirmen. Zudem werde durch mangelnde Reinigung die Substanz der städtischen Gebäude geschädigt. In ihrem Ratsantrag fordert die Bürgerliste die Rückkehr der Stadtverwaltung zur Reinigung ihrer Schul- und Verwaltungsgebäude in Eigenregie.