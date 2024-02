Leverkusener Brücke geht in Rente Abschied von einem ungeliebten Koloss aus Stahl und Beton

Am Sonntag werden die Sektkorken knallen, Ministerpräsident Wüst und Staatssekretär Luksic werden mit Leverkusens Oberbürgermeister Richrath anstoßen, bevor sie das Band zerschneiden. Und dabei werden die Blicke der Festgäste allein auf die neue monumentale Brücke gerichtet sein, die die alte nicht nur von den Ausmaßen sondern auch in ihrer himmelwärtsgerichteten Dynamik bei weitem in den Schatten stellt. Es wird ein Abschied ohne Wehmut. Denn vermissen wird sie wohl niemand, die alte Leverkusener Brücke. Hat sie doch in ihren letzten Lebensjahren nicht nur den Leverkusenern so viel Ärger bereitet.