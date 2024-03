Keine Feststimmung in Leverkusen Warum der Asterix von Opladen keine Geburtstage mag

Die Deutschen begehen am 3. Oktober den Tag der deutschen Einheit. Die Engländer den Geburtstag ihres Monarchen, die Franzosen am 14. Juli den Tag des Sturms auf die Bastille. Man muss die Feste feiern wie sie fallen. In Leverkusen geht das nicht. Oder sagen wir, nicht ohne Rumoren. Das hat Gründe.