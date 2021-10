Tipps vom Leverkusener Experten : Warum das Naturgut von Laubbläsern abrät

Leverkusen Arbeitserleichternd sind die Geräte, aber sie stören auch den Rhythmus der Natur, sagt der Leiter der ökologischen Bildungsstätte, Hans-Martin Kochanek.

Sie geht gerade wieder los die Rutschpartie auf buntem Herbstlaub. Dagegen hilft: Laub von Gehwegen weitgehend zu entfernen. Auf den ersten Blick wirken da Laubsauger und -bläser außerordentlich praktisch. Sie ersetzen im Schnitt vier Menschen mit Harke. Das haben Untersuchungen in Gartenbaubetrieben ergeben, berichtet Hans-Martin Kochanek vom Naturgut Ophoven.

Aber: Für die meisten Privathaushalte ist ein Laubsauger oder -bläser allein aus Kostengründen ineffizient, zitiert er das Umweltbundesamt. Denn die Geräte müssten angeschafft und per Strom oder Benzin betrieben werden. Dazu haben sie ordentlich Gewicht. „Zudem haben Laubsauger- und -bläser unangenehme Nebenwirkungen für uns und die Umwelt“, ergänzt Hans-Martin Kochanek. „Sie können bis zu 120 Dezibel laut werden und sind damit in der Liga von Kettensägen und Presslufthämmern“.

Hans-Martin Kochanek rät privaten Gartenbesitzern zum „Mut zur Natürlichkeit“. Unter Gehölzen, auf Beeten und auf dem blanken Boden sollten sie die Laubschicht einfach liegen lassen. „Sie schützt den Boden vor Frost, Austrocknung und starkem Regen. Für die im Boden lebenden Tiere ist das Herbstlaub außerdem ein besonderer Leckerbissen. Allein 40 Regenwurmarten warten darauf, die verschiedenen Blätter zu zerkleinern und in kostbaren Humus umzuwandeln.“ Schnecken, Tausendfüßer, Pilze und Bakterien arbeiteten an der Umwandlung des Laubs zu Nahrung für Pflanzen. „Ein perfektes Recycling.“ Das mache oft ein Nachdüngen entbehrlich. Und so ein Laubhaufen biete unterschiedlichsten Tieren, etwa Igeln, Erdkröte, Spitzmäusen oder etwa Marienkäfern, Schutz vor Frost.